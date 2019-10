I luoghi d’Italia dove il cellulare non prende: 3 nel novarese

L’Uncem (Unione nazionale comunità enti montani, che rappresenta 3850 comuni) ha realizzato una mappa dei paesi in Italia che per problemi di segnale telefonico non riesco a telefonare. Il lavoro è iniziato a luglio, ha coinvolto oltre 1200 paesi, e «vuole mandare un primo segnale, soprattutto alla politica», spiega Bussone dell’Uncem: «Non possono esistere due Italie che viaggiano a velocità opposte».

Nel novarese

I punti critici del novarese, stando all’Uncem, sarebbero tre (anche se forse sarebbe più opportuno parlare di segnale debole per quanto riguarda alcune compagnie telefoniche, piuttosto che del tutto assente).

Si tratta di alcuni punti della frazione aronese di Montrigiasco.

Del comune di Nebbiuno nelle frazioni di Fosseno, Tapigliano e in località Poggio Radioso.

E a Sovazza.

Ecco la mappa: