Halloween 2019: cosa fare nel novarese

Halloween 2019: ecco qualche spunto su cosa fare nel novarese. Feste, sfilate, giochi per la giornata “più horror” dell’anno.

Halloween 2019 a Novara

– Novara Mostro raduno in centro.

Anche quest’anno, in collaborazione con la Libreria La Talpa dei Bambini, il Comune di Novara organizza la festa di Halloween per le vie del centro di Novara. Il secondo “Mostro – Raduno di Halloween” si svolgerà giovedì 31 ottobre e l’invito è rivolto, con incontro alle ore 17 al Broletto e per le vie del centro, a tutti i mostri, le streghe, i vampiri e le creature spaventose. Il programma prevede la presenza di Truccabimbi, megaraduno di orribili maschere, fotografiamo i mostri, e il classico dolcetto o scherzetto. La partecipazione è gratuita.

– Sempre nel giorno di Halloween, alle 20.30, anche la Biblioteca di Novara promuove nell’ambito del progetto “Nati per leggere” l’iniziativa “Halloween: storie paurose in Biblioteca” con i volontari Girotondo di storie. L’evento è gratuito. Prenotazioni al numero 03213702813.

– Novara Luna Park delle Streghe

Per tutta la sera del 31 in viale Kennedy Dolcetto o Scherzetto per i piccoli ed esibizioni di artisti in tema horror.

Halloween 2019 a Castelletto Ticino

Halloween Party, ex cinema impero, dalle 17 alle 20 con sfilata per le vie del centro, merenda e baby dance.

Halloween 2019 a Dormelletto

Appuntamento alle 17 in oratorio per una camminata per le vie del paese all’insegna del “Dolcetto o scherzetto?”

Halloween 2019 a Invorio

Halloween 2019 a Massino Visconti