Gusmeroli su Punta Vevera contro Legambiente: “Sacrificio allo show business? Fuori luogo”

Gusmeroli su Punta Vevera contro Legambiente: “Parlare di sacrificio allo show business è fuori luogo”.

Gusmeroli replica a Legambiente

Non è tardata ad arrivare la risposta del sindaco Alberto Gusmeroli all’attacco di Legambiente (CHE POTETE LEGGERE QUI) relativo ai concerti fatti in Punta Vevera.

“Quando si da un’informazione – mi riferisco alle due persone di Lega ambiente – è bene darle fornendo tutte le informazioni: 1) il fango si genera tutte le volte che piove copiosamente. Alle 23 prima che finisse il concerto sino alle 9 della mattina successiva ha piovuto a dirotto generando quel fango.

2) Per tre giorni il pubblico ha posato i rifiuti negli appositi contenitori comportandosi con estremo rispetto e senso civico, i pochi rifiuti che un pubblico estremamente civile ha abbandonato per terra dipendono proprio dal fatto che sia iniziato a scrosciare prima della fine del concertocon un fuggi fuggi generale e sino alla mattina dopo era, stante la pioggia scrosciante, non possibile raccogliere i rifiuti. Nel pomeriggio è stato pulito e questa mattina passerà per un’opera più fine il consorzio”.

Il prato di Punta Vevera “non all’inglese”

“Prima del concerto il prato non era propriamente un prato inglese e, tranne il fango dovuto alla pioggia, non particolarmente dissimile dall’attuale situazione. In tutti i casi due settimane e sarà come prima, sempre non un prato inglese. Per decenni in punta Vevera, senza che nessuno dicesse nulla, parcheggiavano per un mese le case dei giostrai del tredicino. Questa amministrazione da sette anni ha trovato una soluzione per non farli più parcheggiare. In sostanza io ringrazio il pubblico per la civiltà e senso civico con cui ha assistito ai tre concerti”.

Lo show business

“Parlare di sacrificio allo show business è veramente fuori luogo. Il sacrificio ambientale Arona l’ha sofferto quando dagli anni 50 agli anni 2000 e oltre nessuno ha impedito uno scempio edilizio o controllato gli scarichi fognari. Anche su questo stiamo recuperando un passato da dimenticare, purtroppo sugli scempi edilizi non possiamo più fare nulla”.

(La foto ritrae Punta Vevera una settimana prima dei concerti)