Gusmeroli “non aprite quella porta”. Truffa in agguato?

Un volantino “sospetto” ha fatto capolino ad Arona. Il sindaco Alberto Gusmeroli si è subito interessato scoprendo che la ditta non è stata autorizzata.

Volantino sospetto

“Una cittadina mi ha mandato questo volantino che stanno mettendo nei condomini di Arona. Ho telefonato al numero verde e mi hanno risposto che loro normalmente chiedono autorizzazione al Comune e Carabinieri mandando una mail ma che stamattina non riuscivano a mandarla.

Premesso che il Comune se deve autorizzare attività vuole avere con congruo anticipo e prima di procedere a qualsiasi volantinaggio una dettagliata illustrazione di cosa si fa a casa dei propri cittadini. In nove anni solo una volta con ENEL per cambiare i contatori ho autorizzato a bussare nelle case. In Comune non abbiamo ricevuto richieste e Ho sentito i Carabinieri e nulla hanno ricevuto anche loro.

PER CUI SINO A CHIARIMENTO DI QUANTO STA AVVENENDO VALE LA SOLITA REGOLA: NON APRITE A NESSUNO CHE NON CONOSCETE BENE! Intanto ho avvisato Carabinieri e polizia locale per tutti i controlli di rito”.