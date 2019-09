Gusmeroli: “Arona non ha aderito alla sperimentazione del 5G”

In molti hanno probabilmente sentito parlare negli ultimi tempi di <5G>. La <G> sta semplicemente per <Generazione>.

Il 5G

La tecnologia del telefono wireless, cioè senza fili, è tecnicamente iniziata con l’1G all’inizio degli anni ’90 e si è estesa al 2G quando le compagnie telefoniche hanno iniziato a consentire alle persone di inviare messaggi di testo tra due dispositivi cellulari. Il 5G è una connessione wireless creata appositamente per stare al passo con la proliferazione di dispositivi che necessitano di una connessione internet mobile. Passeremo, di fatto, in un mondo nel quale noi saremo immersi in una mare di onde elettromagnetiche ed avremo gran parte degli oggetti in nostro possesso connessi fra loro. Vi è però una task force di scienzati che stanno cercando adesioni in tutto il mondo al fine di mettere in allarme tutti quanti su quelli che possono essere i rischi di questa nuova tecnologia. Questa task force ha un portale online (www.cellphonetaskforce.org) che avverte: <Se i piani per il 5G delle industrie delle telecomunicazioni andranno in porto, nessuna persona, nessun animale e pianta sul pianeta saranno in grado di evitare l’esposizione, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno a livelli di radiazioni in radiofrequenze che saranno da decine a migliaia di volte più alti di quelli attuali (ovvero del 3G e 4G), senza alcuna possibilità di rifugiarsi in nessun luogo del pianeta>.

I comuni bandiera arancione

227 comuni sotto i 15mila abitanti con bandiera arancione (riconoscimento turistico-ambientale per l’eccellenza italiana di borghi e piccoli comuni) sono stati scelti per sperimentare il 5G. Fra questi c’è anche Arona. Danilo Bergaglio dell’associazione aronese Mater Gaia ha dunque espresso preoccupazione per il fatto che i cittadini aronesi avrebbero potuto fare “da cavia” per il 5G in merito al quale non ci sono studi sugli effetti per la popolazione.

Così Alberto Gusmeroli

“E’ vero che noi siamo fra i 227 comuni bandiera arancione ma per aderire al 5G bisogna inoltrare una domanda e noi non l’abbiamo fatta. Gli aronesi non saranno dunque “cavie”.