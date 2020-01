Gusmeroli “A Capodanno divertitevi senza botti”

Divietò fuochi d’artificio o botti sul territorio aronese.

Cosi il sindaco Gusmeroli

“Si ricorda il divieto di scoppio di Fuochi d’artificio, che vige ad Arona.

Divieto senza necessità di alcuna ordinanza (peraltro considerata dalla giurisprudenza non corretta e/o valida), in base al rinnovato regolamento di polizia locale, a tutela degli animali ma anche degli uomini visto il numero sempre elevato di feriti da materiale esplodente.

Da non trascurare le gravi responsabilità in caso di ferimento di terze persone, in sostanza ci si può divertire anche senza botti”.