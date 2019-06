Guida Blu Legambiente: confermate 4 vele su 5 per Lago d’Orta e alto Verbano

Guida Blu Legambiente: 3 vele invece per l’area dell’Aronese, che “diventerebbero 4 se le analisi delle acque nei punti critici di Arona rientrassero nella norma”.

Guida Blu Legambiente

Legambiente e Touring Club Italiano presentano la guida sul meglio del mare e dei laghi in Italia. Lago d’Orta e alto Verbano (incluso golfo Borromeo) hanno confermato le 4 vele su 5. Per l’alto lago sono trainanti Cannero e Cannobio. Il Sud Verbano conferma le 3 vele su 5: una vela in meno a causa delle criticità della qualità delle acque.

Le criticità di Arona che abbassano la media

“Malgrado i vari lavori sulle fognature ad Arona – fa sapere il circolo di Legambiente di Arona – è comunque dal 2013 che Goletta dei Laghi riscontra risultati sempre negativi dalle loro analisi. In teoria il posizionamento sarebbe di due vele, ma considerato che il giudizio è complessivo per l’intero distretto stretto da Dormelletto a Lesa e che i punteggi ottenuti per il paesaggio, la raccolta differenziata e la presenza dell’area naturale dei canneti di Dormelletto alzano la media per cui vengono confermate le 3 vele. Diventerebbero 4 come per l’alto Verbano e il Cusio se le analisi delle acque ad Arona nei 3 punti critici che analizza Goletta dei Laghi dal 2013 (foce Vevera. sfioratore rio S.Luigi, foce fosso Arlasca) dovessero rientrare nella norma, anche se il turismo “mordi e fuggi” e l’elevato traffico di veicoli ad Arona non rientrano proprio nella visione di turismo sostenibile di Legambiente. Sono le stesse ragioni per cui l’alto Garda occidentale (Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda e Riva del Garda in Trentino) hanno conseguito 5 vele rispetto alle altre loalità del Garda della sponda veronese o del basso Garda bresciano”.

Il lago d’Orta

Per il lago d’Orta viene valutata la riviera di S. Giulio dal lido di Gozzano, Orta e Pettenasco per cui tra paesaggio e servizi di ricettività, oltre che per le politiche turistiche i punteggi sono altissimi. “Gli sversamenti dello scorso anno – precisano dal circolo di Legambiente – non hanno inciso e penalizzato il giudizio per due ragioni: innanzitutto poiché sono avvenuti a S. Maurizio che non ha spiagge rilevanti per quanto riguarda i servizi, poi poiché sono stati episodi di privati che hanno sversato e non abbiamo ritenuto corretto penalizzare il comprensorio turistico anzi come Legambiente Piemonte e nazionale è stato molto apprezzato l’impegno da parte delle amministrazioni ed enti per individuare i responsabili e per attivare politiche di mitigazione dei danni e di prevenzione di altri episodi di illegalità”.