Grandioso spettacolo per l’inaugurazione di Arona Lake&Shopping, niente fuochi d’artificio ma uno spettacolo coi laser sull’acqua.

Grandioso spettacolo

Un laser show sull’acqua a cura della prestigiosa società slovacca Kvant lascerà a bocca aperta gli spettatori. Si parla già di un evento mai visto in Italia quello che farà da cornice all’inaugurazione dell'”Arona Lake&Shopping” venerdì 5 luglio alle 22.

“Il comune, in collaborazione con Confcommercio – ha raccontato il sindaco Alberto Gusmeroli in conferenza stampa sabato 15 – ha infatti coinvolto Kvant, una società slovacca che organizza laser-show unici grazie a tecnologie innovative. Kvant è molto conosciuta e richiesta in tutta Europa; l’azienda si è occupata in passato dei laser per artisti di fama internazionale come David Guetta e per grandi festival anche di valenza internazionale come il Let It Roll; main sponsor dello spettacolo sarà Pipex Italia. Non si può parlare di Arona senza pensare al Lago Maggiore su cui la città si affaccia. Sulla base di questo presupposto, il comune ha pensato di unire le tecnologie laser con l’elemento dell’acqua che caratterizza la città. Il risultato sarà uno show eccezionale realizzato su un enorme schermo d’acqua che si alzerà davanti alle rive del lago”.

I laser, infatti, proietteranno bellissime immagini in movimento sullo schermo d’acqua, seguendo un file rouge che condurrà lo spettatore attraverso le meraviglie di Arona e colpirà la fantasia di bambini e adulti.

Lo spettacolo guarda al futuro utilizzando nuove tecnologie che eliminano gli scoppi improvvisi e molesti dei fuochi d’artificio che spesso sono causa di grave danno per gli amici animali.