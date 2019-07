Grandinata sull’Aronese: il fenomeno ha anticipato le previsioni meteo, che avevano annunciato precipitazioni da domani.

Grandinata sull’Aronese IL VIDEO

Un forte temporale accompagnato da alcuni minuti di intensa grandinata ha interessato la città di Arona e i suoi dintorni nel primo pomeriggio di lunedì 1 luglio, intorno alle 15. Il maltempo ha anticipato le previsioni meteo che avevano annunciato precipitazioni a partire da martedì. Precisamente i temporali erano dati in arrivo la notte di martedì 2 e qualche rovescio nella giornata di mercoledì 3. Ma da giovedì di nuovo oltre i 30 gradi.

L’assessore

“I primi temporali stanno già interessando la nostra zona – ha fatto sapere l’assessore aronese alla protezione civile Monia Mazza su Facebook – e nelle prossime ore nuovi temporali si svilupperanno sui rilievi, nel tardo pomeriggio potranno estendersi sulle adiacenti pianure”. Mazza ha condiviso una locandina indicante in GIALLO le aree dove saranno possibili temporali localmente intensi, mentre in ROSSO sono indicate le aree dove le probabilità di forti temporali sono maggiori.