Gonfalone di Castelletto: la terza prova la vince Glisente

Gonfalone di Castelletto: proseguono le gare inserite nel calendario della rassegna: la terza vittoria va a Glisente.

Gonfalone di Castelletto: per ora il quadro delle gare è molto aperto

Ad aggiudicarsi la vittoria finale nella terza prova del Gonfalone, in programma per la serata di martedì 25 giugno all’oratorio San Carlo, sono stati i volontari del rione Glisente. Una vittoria che viene dopo quella del rione Beati-Pozzola nella prova della battaglia navale umana e dopo quella del rione Brabbia-Buzzurri nella prova canora che ha dato il via alla manifestazione.

Una tradizione che rinasce dalle sue ceneri

Quella del Gonfalone è una tradizione molto radicata a Castelletto, ma che per vari motivi negli anni scorsi non si è svolta. E’ grazie alla volontà dei volontari della Pro loco che la tradizione ha ripreso forma. Proprio come accadeva una volta, fino alla fine degli anni ’80, i vari rioni stanno ricominciando a gareggiare tra di loro, mettendosi alla prova con prove diverse e mettendo in gioco soprattutto l’allegria e la voglia di stare insieme.

Il prossimo appuntamento è per domenica a Glisente

Il prossimo appuntamento con il Gonfalone è previsto quindi per domenica 30 giugno, al rione Glisente, dove a partire dalle 21 ci si sfiderà in giochi vari. Il 10 luglio sarà poi la volta dei giochi al campo al rione Brabbia-Buzzurri, mentre la conclusione ufficiale della festa è prevista per il 3 agosto, quando la Pro loco organizzerà la finalissima della manifestazione al parco comunale.