Francesca Piccinini a “Ballando con le stelle”?

Francesca Piccinini dal parquet del PalaIgor alla pista di Ballando con le Stelle?

Francesca Piccinini ballerina in tv

Per Francesca Piccinini, ancora combattuta tra appendere le ginocchiere al chiodo o meno, sembra sia arrivata una proposta artistica, quindi fuori dal mondo del volley, che la sta facendo vacillare. Quella che era una indiscrezione sta prendendo invece corpo sempre di più, ossia il suo ingaggio da parte della Rai per partecipare come concorrente alla prossima serie di “Ballando con le Stelle”, programma di prima serata del sabato sera di Rai 1. Piccinini, dopo essersi esibita da “guest star-ballerina per una notte” (nella foto, tratta dal sito di “Ballando con le stelle”), fresca di conquista della Champions League con la Igor Gorgonzola Novara, in una delle ultime puntate del programma a fine dello scorso maggio, sembra si sia incontrata negli ultimi giorni con la conduttrice Milly Carlucci la quale le avrebbe espresso la ferma volontà della produzione di averla come concorrente.

a.m.