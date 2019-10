Follia social: Gusmeroli sotto assedio con l’accusa di aver ordinato l’uccisione della mucca.

Follia social

La pagina facebook del sindaco e deputato Alberto Gusmeroli è stata presa d’assalto nelle ultime ore per via della ormai famosa mucca uccisa a Meina.

Gusmeroli, lo ricordiamo, aveva postato una foto dando notizia della presenza della mucca per le strade di Arona. Nel frattempo si è imbarcato per Roma e, al suo arrivo, la mucca era stata uccisa dai carabinieri di Arona in quanto diventata pericolosa per l’incolumità pubblica.

Atterrato, ne ha dato ulteriore aggiornamento.

Da qui la notizia è diventata “Sindaco ordina di uccidere una mucca”, nonostante l’ampia spiegazione in merito alla vicenda data dai carabinieri (che potete leggere QUI) dove è evidente che il primo cittadino aronese non c’entri nulla (considerato poi che l’animale è stato ucciso in un altro comune, ovvero Meina).

Tra l’altro le accuse al sindaco compaiono sotto il post dell’inaugurazione della Casa del Cuore (alloggio destinato ai disabili) sabato 26 ad Arona.

Il tenore è il seguente: “Lei non ci metta piede perchè quei ragazzi hanno un cuore che a lei manca“. – “Casa del cuore, peccato che lei non ne abbia uno. Si vergogni“. – “Il cuore bisogna metterlo in ogni azione, uccidere una mucca è un atto senza cuore“. “La Casa del cuore? Ridicoli“.

L’amarezza del sindaco

“Non ero presente e non ho dato disposizioni di ucciderla. Ho solo riferito la decisione dei carabinieri di averla purtroppo soppressa perchè ritenuta pericolosa”.