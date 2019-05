Festa della Repubblica: il programma ad Arona. Il 2 Giugno 2019 l’Amministrazione Comunale celebrerà il 73° Anniversario della Proclamazione della Repubblica con un ricco programma redatto per valorizzare una giornata così importante.

Festa della Repubblica

Il ritrovo sarà alle ore 09.30 presso via Monte Nero e da qui avrà inizio la ormai tradizionale parata alla presenza delle Autorità, dei rappresentanti delle Associazioni e dei Cittadini accompagnati dalla Nuova Filarmonica Aronese. Il percorso proseguirà per Via XX Settembre, Via Monte Cervino, Via Monte Rosa, Via Monte Zeda, Via Vittorio Veneto, Via Torino, C.so Liberazione, Via Matteotti, Corso della Repubblica, Corso Cavour, Piazza del Popolo, Via Marconi e Largo Alpini.

Alle ore 10.30 è prevista la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri “N. Tramonti e M. Crosta” di Lonate Pozzolo e delle auto storiche che partiranno da p.zza del Popolo per giungere in Largo Alpini. Alla sfilata sarà presente, con la sua monoposto, anche l’unico pilota di Formula X dell’Esercito Italiano Andrea Zollino, accompagnato dalla scuderia Storm Drive Academy di Bergamo. La celebrazione si concluderà con l’intervento delle Autorità e Gran Finale con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri.

In Piazza San Graziano alle ore 16.30 avrà luogo il concerto della Fanfara dei Bersaglieri “N. Tramonti e M. Crosta” di Lonate Pozzolo.

Il Sindaco Alberto Gusmeroli

“Da nove anni celebriamo la ricorrenza del 2 Giugno come una bellissima festa dell’intera comunità ogni anno più ricca e coinvolgente! Viva Arona e Viva l’Italia”