Festa del sorriso a Villa Soranzo di Varallo Pombia

La Festa del sorriso è ormai un appuntamento fisso a Varallo Pombia.

Festa del sorriso a Villa Soranzo

La sede del Municipio di Varallo Pombia è pronta ad ospitare la Festa del sorriso, diventata una tradizione per il paese. L’Assessorato ai servizi sociali e la consulta del volontariato del Comune di Varallo Pombia organizzano, sabato 30 novembre, dalle 14.30, a Villa Soranzo, la giornata a sostegno della disabilità. Durante la manifestazione: esposizione di manufatti realizzati dai laboratori della disabilità, esibizioni della scuola Davis music, del laboratorio di danza e canto del Cisas, dell’accademia Omkara. E ancora i palloncini di Mario e merenda per tutti. Cioccolata e zucchero filato a cura della Probaby. Sono molte le associazioni del territorio che collaborano per la riuscita dell’evento.

Inaugurazione della mostra fotografica

In occasione della manifestazione, sarà inaugurata, sempre sabato 30, alle 16, la mostra fotografica di Mario Bassolini, alla pinacoteca “Cesare Belossi”, a Villa Soranzo. Ingresso libero. La mostra rimarrà esposta domenica 1 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, e poi ancora sabato 7 dicembre dalle 16 alle 19.