Festa all’asilo Tre Ponti di Arona per il 50°anno di Fondazione

Grande festa all’Asilo Tre Ponti per il 50esimo anno di fondazione della struttura di via Papa Giovanni XXIII.

Festa all’asilo

Si partirà domenica 22 alle 10 con la messa e, a seguire, aperitivo e animazione per le famiglie nel pomeriggio. Venerdì 27 alle 20.45 lo spettacolo teatrale “Il viaggio” offerto dalla compagnia teatrale Altro sguardo e, a chiudere sabato 5 ottobre alle 21 con il concerto dei cori parrocchiali Tre Ponti e San Giorno.

La storia della struttura

Ma qual è in breve la storia della scuola fondata nel 1969?

“L’asilo dei tre ponti è stato voluto da don Ugo Parravicini, parroco di Mercurago che era venuto a conoscenza che si stava lottizzando un terreno nella parte bassa del paese – racconta Antonio Torelli, progettista della struttura – In tale occasione la parrocchia è divenuta proprietaria di un ampio terreno pianeggiante in fondo a Via General Chinotto. Di qui si è subito passati alla progettazione di un grande fabbricato da utilizzare come scuola per l’infanzia per gli abitanti di quella zona.

Il progetto è stato realizzato nel 1968 da me e nell’anno successivo con la presenza di tre suore dell’ordine del Cuore Immacolato della Beata Vergine della Neve è iniziata la frequenza dei bambini. Subito si è sviluppato in modo incredibile tanto che si è reso necessario un ampliamento negli anni successivi che avvenne nel 1975 con l’aumento dei servizi e l’alloggio delle suore”.

Quando don Dino Airoldi è divenuto parroco di Mercurago ha proseguito nella cura della struttura “e successivamente nel 1985 si divenne alla situazione definitiva essendo aumentato ancora il numero dei bambini che frequentavano la scuola. Inoltre si è resa necessaria la costruzione di un luogo di culto in quella zona che venne ricavato trasformando la sala giochi in una capiente chiesa al servizio di tutta la comunità della zona “Tre ponti””.