Ferrovia Arona-Santhià su un binario morto: non riaprirà. Al tavolo tecnico tra sindaci e neo assessore ai trasporti della Regione Piemonte sono emerse ben poche possibilità, ma amministratori locali e pendolari chiedono di sedersi nuovamente al tavolo. Lo raccontano i colleghi di notiziaoggi.it

Il neo assessore regionale Marco Gabusi ha parlato chiaro: senza significativi aumenti di disponibilità finanziaria non si sente di promettere interventi che non si possono attuare. «Sicuramente in politica bisogna parlare chiaro e l’assessore regionale ha fatto bene a dire come stanno le cose – interviene il sindaco di Gattinara Daniele Baglione -. Ma la questione è che è la riattivazione della linea Arona-Santhià è una priorità e cercheremo di portare a casa il risultato». Di recente Baglione con altri amministratori del territorio avevano incontrato anche l’amministratore di Rfi che si era detto anche disponibile, chiarendo che l’input sarebbe dovuto arrivare dalla Regione. «Allo stato attuale – riprende Baglione – da quello che ha detto l’assessore regionale non ci sono le risorse economiche. Ma la linea che dobbiamo sviluppare è chiara: dobbiamo cercare i fondi per ridare un servizio al territorio».

La delusione dei pendolari

La posizione dell’assessore regionale ha lasciato l’amaro in bocca ai pendolari. Sulla questione interviene infatti l’associazione “Linea ferroviaria Torino-Svizzera”: «Da un punto di vista contabile e senza una prospettiva per il territorio la considerazione dell’assessore regionale è corretta, ma è del tutto evidente che la riduzione della discussione circa l’apertura di una ferrovia così importante a meri calcoli contabili sia contro qualunque politica di sviluppo socio-economica».