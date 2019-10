Ferrata Falconera illuminata: a Varallo progetto unico in Europa

Ferrata Falconera illuminata: i lavori dovrebbero partire in settimana, ma potrebbero venire rimandati per il maltempo. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Ferrata Falconera illuminata: «Un impianto mai sperimentato altrove»

Dovrebbero cominciare questa settimana i lavori d’illuminazione sulla ferrata Falconera. Il condizionale è d’obbligo, considerate le previsioni meteo. Ma il risultato arriverà comunque: Varallo avrà la prima ferrata illuminata in Europa. «Da un punto di vista tecnico – spiega Gianpaolo Merlo titolare dell’Elettro Energy di Borgosesia che si è aggiudicata l’appalto – sarà un lavoro complesso. È il primo impianto del genere su una parete ferrata in Europa e forse nel mondo e i tempi che ci sono stati assegnati sono strettissimi».

Data da definirsi

Per ora l’assessore Mauro Osti non si sbilancia sulla periodicità dell’accensione dei fari, se non nei casi di soccorso o esercitazioni come cita, ma è facile presupporre che l’attivazione sarà limitata a poche ore e solo occasionalmente nei modi che si andranno a stabilire. Mentre rimarrà permanente la luce crepuscolare della striscia led, che rende la traccia della via visibile e spettacolare anche dal basso.