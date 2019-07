Ecco il programma di Varallopop: si parte giovedì 11

Ecco il programma di Varallopop: la festa più bella dell’estate varalpombiese partirà fra esattamente una settimana.

Ecco il programma della festa più fresca dell’estate

Il countdown sta per scadere: ormai ci siamo, sta per arrivare il grande momento del VaralloPop. Quella che prenderà il via giovedì 11 luglio sarà la sedicesima edizione del festival di arte, musica e spettacolo che ormai ogni estate incendia Varallo Pombia. Sono quattro le serate in programma, con l’ultima prevista per domenica 14 luglio: ciascuna diversa dall’altra, ognuna più elettrizzante che mai e assolutamente imperdibile.

Si parte con i Vinile 45

Iniziamo il nostro tour all’interno del VaralloPop partendo da giovedì 11 luglio. La serata d’esordio scatterà con le note acustiche di Lorenzo Bertocchini, impegnato ad allietare il momento della cena e a traghettarci verso il tanto atteso musical “Robin Hood” portato in scena da «La Combriccola del Musical». Non finisce certo qui: la prima serata si concluderà infatti con la musica live dei Vinile 45: stiamo parlando di un gruppo che ha scelto il genere R’n’B e pop. Per loro si tratta di un lieto ritorno al VaralloPop, dato che già l’anno scorso hanno partecipato regalando momenti di pura energia ai presenti.

Venerdì il clou della rassegna con i Finley

Un intero venerdì per ricaricare le pile e presentarsi alla grande per la seconda serata. Venerdì 12 luglio ad “aprire le danze” saranno Gabba e M_nos: i due si divideranno la consolle con melodie house, acid jazz e ambient techno. Scocca poi l’ora di alzare i giri del motore: ad iniziare a riscaldare il pubblico e far respirare l’aria da grande evento live ci penseranno i Legends con i loro classici del pop-rock. Si tratta del preambolo perfetto per i momento clou dell’intera manifestazione: sul main stage saranno protagonisti i Finley con il loro rock italiano.

Poi un sabato e una domenica da non perdere

Eccoci con la terza edizione del Time Summer Fest by SOS, programmata per sabato 13 luglio. Gli Students Outside School sono un gruppo di giovani che da tempo organizzano serate nelle discoteche del territorio: a loro è nuovamente affidato il sabato del VaralloPop. Spazio dunque ad un party open air, con sei ore di musica no stop, animazione, effetti scenici e parecchio altro: in sostanza stiamo parlando di una vera e propria festa in discoteca ma all’aperto, nel bel mezzo dell’oasi verde di Varallo Pombia. Il gran finale è previsto per domenica 14 luglio: l’ultima serata del VaralloPop prenderà il via con le note acustiche dei classici del pop-rock di Valentina Bacchetta. Una volta terminata la sua performance toccherà alle Mondane esibirsi sul palco grande del festival, scatenando il loro pop-folk d’autore. E infine, a coronamento dei quattro giorni, tutti a ballare e saltare con la ska dei Matrioska.