E’ Godzilla il re delle Simpatiche zampette del Giornale di Arona/Borgomaneroweek – LE FOTO

E’ Godzilla di Ivan Fontana ad essere stato incoronato re delle Simpatiche zampette nella festa di premiazione alla ludoteca Pesce palla.

E’ Godzilla il re delle Simpatiche zampette del Giornale di Arona/Borgomaneroweek

Si è conclusa senza grosse sorprese l’edizione 2019 del gioco Simpatiche zampette del Giornale di Arona e del Borgomaneroweek. Primo in classifica si è confermato, con ben 1074 voti, Godzilla di Ivan Fontana. Al secondo posto si è piazzato Leopoldo, il cane adottato dall’aronese Lucia Pinardi, con 764 preferenze, mentre in terza posizione si è classificato Tyler, di Micaela Ronco, con 409 voti. Visto il bassissimo distacco tra terzo e quarto posto, la redazione ha deciso di fare uno strappo alla regola e di premiare anche Margherita, la simpatica tartaruga del borgomanerese Davide Zanetta, che ha raccolto ben 406 preferenze.

Sul numero in edicola venerdì 11 ottobre del Giornale di Arona e di BorgomaneroWeek il resoconto completo della festa di sabato mattina e la classifica aggiornata, con tutti i voti che voi lettori avete raccolto e consegnato per i moltissimi animali in gioco.