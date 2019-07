Donatella Versace acquista Villa Mondadori a Meina. L’indiscrezione è sempre più insistente.

Donatella Versace “meinese”

Il lago di Como ha la sua star, George Clooney. Fra poco, probabilmente, anche il Maggiore avrà il suo vip a livello internazionale che potrebbe portare lustro al nostro territorio. Di chi si tratta?

Si vocifera che Donatella Versace abbia comprato villa Mondadori a Meina per una cifra vicina ai cinque milioni di euro.

Come racconta il Sole 24 Ore la proprietà, una grande dimora storica, si dispone su 1.400 metri quadrati ed è affacciata direttamente sull’acqua. Ci sono circa 50 stanze di cui 20 camere da letto e 12 bagni, giardino e piscina.

La villa era stata acquistata dalla famiglia Mondadori negli anni Venti e da allora molti nomi noti vi hanno soggiornato come ospiti, da Walt Disney a George Simenon. Qui sono stati ospiti anche Ernest Hemingway e soprattutto Thomas Mann, che con la moglie ha trascorso nella casa lunghe villeggiature.