Dona la spesa: con Novacoop un aiuto alle famiglie in difficoltà

Dona la spesa: il 14 settembre nei punti vendita Novacoop del Novarese una campagna per la raccolta di materiale scolastico.

Novacoop ha rilanciato proprio in questi giorni la campagna benefica dal titolo “Dona la spesa, speciale scuola”. A essere interessati dall’iniziativa sono 56 punti vendita tra Piemonte e Lombardia: in programma ci sarà la raccolta di materiale didattico e di cancelleria per sostenere le famiglie in difficoltà economiche. L’intero ricavato dell’iniziativa verrà quindi consegnato alle Onlus partner della campagna, che a loro volta provvederanno a distribuire il materiale sul territorio a chi ne avrà bisogno. E i precedenti sono incoraggianti: nel 2018 la campagna ha permesso di raccogliere e donare ben 70mila articoli di cancelleria.

Il significato dell’iniziativa e i punti di raccolta

Il ritorno a scuola e l’acquisto di materiali indispensabili per l’attività didattica rappresentano per molte famiglie una spesa straordinaria spesso difficile da sostenere. Per tutta la giornata nei supermercati e negli ipermercati aderenti all’iniziativa sarà quindi possibile acquistare e consegnare ai volontari e ai soci Coop presenti nei punti vendita prodotti di cancelleria e materiali quali risme di carta, colla stick, forbici, penne, pennarelli, evidenziatori, matite colorate, gomme, correttori, temperamatite, cartelline trasparenti, portapenne e astucci. I punti vendita interessati dalla campagna nella provincia di Novara sono quelli di Arona, Novara (Supermercato e Ipercoop), Oleggio, Galliate, Trecate e Borgomanero.