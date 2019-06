Dom Guerrino Brusati lascia la guida della diocesi di Janaúba

Era in carica dal 27 maggio 2015; il Papa ha accettato la decisione. La notizia è stata diffusa dal Bollettino della sala stampa della Santa Sede.

Dom Guerrino Brusati rinuncia alla guida pastorale

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia alla guida pastorale della diocesi di Janaúba (nello Stato del Minas Gerais del Brasile) di dom Guerrino Riccardo Brusati, vescovo originario di Bellinzago Novarese, dal 1982 missionario in Brasile. A succedergli sarà don Roberto José da Silva del clero dell’arcidiocesi di Juiz de Fora, finora rettore del seminario maggiore arcidiocesano Santo Antônio. Dom Brusati era partito per il Brasile nel 1982 come sacerdote fidei donum nella diocesi di Paulo Afonso, nello Stato di Bahia.

Dom Brusati, da Bellinzago alla missione in Brasile

Dom Brusati è nato l’11 aprile 1945 a Bellinzago Novarese. Dopo un periodo di lavoro, è entrato nel Seminario Filosofico e Teologico di Novara, dove ha compiuto gli studi ecclesiastici. Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 23 giugno 1973 da monsignor Aldo Del Monte. Il primo incarico pastorale è stato ad Arona, come vicario parrocchiale (1973-1978) e poi a Cameri sempre come coadiutore (1978-1982). Nel 1982 è partito per il Brasile come sacerdote fidei donum nella diocesi di Paulo Afonso, nello Stato di Bahia, dove ha svolto gli incarichi di Vicario Parrocchiale (1982-1984), Economo e Cancelliere (1984-1998); Rettore del Seminario Minore e Responsabile della Pastorale Vocazionale (1986-1989); Parroco delle parrocchie di Pedro Alexandre (1993-1998), Amministratore Diocesano (1998-2000); Parroco della parrocchia Senhor do Bonfim (2001-2002) e Responsabile giuridico ed amministrativo della diocesi (2001-2002).

Il 13 novembre 2002 è stato nominato vescovo di Caetité (stato di Bahia) ed è stato ordinato l’8 febbraio 2003 da dom Aloysio Penna – predecessore del borgomanerese dom Mario Zanetta alla guida della diocesi di Paulo Afonso -, concelebranti monsignor Renato Corti e dom Alberto Rezende (predecessore di dom Guerrino a Caetité).

Il 27 maggio 2015 è stato nominato vescovo di Janaúba (nello stato brasiliano di Minas Gerais).

