Divignano ascoltano Radio Maria a tutto volume: denunciati

Divignano Radio Maria a tutto volume: denunciata una coppia “un po’ turbolenta”.

Una coppia di Divignano è stata la protagonista della puntata odierna, venerdì 10 gennaio 2019, de Il Ruggito del Coniglio, fortunata trasmissione radiofonica in onda tutte le mattine su Radio 2.

Si è raccontato infatti l’insolito caso accaduto nella piccola cittadina novarese: una coppia di sessantenni è stata infatti denunciata da un vicino di casa per molestie. Fra i diversi comportamenti “turbolenti” c’era anche quello di ascoltare Radio Maria a tutto volume. Oltre a ciò si parla di “dispetti” al vicino come suono del campanello in orario notturno, fari puntati sulla casa e vari rumori fatti apposta per disturbare.