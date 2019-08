Croce Rossa, campo estivo in Valsesia

Croce Rossa, anche quest’anno per i volontari l’esperienza del campo estivo a Roccapietra, in Valsesia. Due settimane dedicate ai bimbi meno fortunati con “I Care Your Children”.

Croce Rossa, in vacanza con i bimbi

L’estate 2019 di Croce Rossa si illumina del sorriso dei bimbi e per i volontari è un’altra esperienza magica, intensa, indimenticabile: è stato un successo anche quest’anno il campo di Roccapietra “I Care Your Children – una vacanza per loro”, organizzato dal Comitato Regionale Cri Piemonte per i bambini meno fortunati e giunto alla 17esima edizione. Due settimane tra luglio ed agosto nel cuore della Valsesia, un centinaio di piccoli ospiti complessivamente accolti in due turni ed oltre 150 volontari giunti da ogni parte del Piemonte per dare una mano, sia nella gestione della mini-città eretta nel verde sia nelle attività di animazione: un’avventura all’insegna dei valori di Croce Rossa, una preziosa opportunità di condivisione e di sano svago, tra escursioni e visite guidate nelle splendide località della zona, tra giochi e piccoli lavori creativi, una fiaba vissuta lontano dalla quotidianità in compagnia di nuovi amici, un ricordo che resterà per sempre nel cuore di chi c’era.

Anche il Comitato Cri Galliate in campo

Anche il Comitato Cri Galliate ha sostenuto l’iniziativa, con un importante contributo di mezzi ed una folta squadra di volontari formata da figure storiche e da giovanissime leve.

Andrea, responsabile del campo e veterano del progetto ICYC, non nasconde la propria soddisfazione: “L’esperienza è stata molto positiva e ne siamo felici. Tra le novità di quest’anno segnaliamo l’adesione al progetto della Cri nazionale in partnership con Lidl Italia. Per questo abbiamo avuto l’opportunità di ospitare alcuni colleghi del Comitato nazionale che sono rimasti molto entusiasti del campo”.

Anche per Luca, responsabile della logistica con Stefano, il bilancio sorride: “Il campo è andato benissimo, sia a livello organizzativo sia a livello umano. Abbiamo coinvolto i bambini in tantissime attività e si è creato un rapporto fantastico. Si tratta di bimbi molto sensibili, all’inizio erano un po’ intimiditi ma poi piano piano si sono aperti, hanno socializzato e alla fine della settimana non volevano andare via. Ci siamo emozionati anche noi, è stata un’esperienza eccezionale… Siamo molto contenti, vuol dire che siamo riusciti a trasmettere il nostro messaggio di regole e di amicizia, ed è sicuramente questo il bene più grande”.