Cosa fare nel week end a Novara e in provincia

Ecco un elenco delle manifestazioni organizzate a Novara e in provincia nel week end appena iniziato.

Cosa fare nel week end a Novara e provincia?

Sono molteplici e variegate le iniziative previste per il week end appena iniziato a Novara e in provincia. Ce n’è davvero per tutti i gusti: di seguito proponiamo un elenco degli eventi.

Sabato 14 dicembre

A Borgomanero, nel salone d’onore della biblioteca Marazza Premio letterario – Storia di Natale alle 15;

A Borgo Ticino, nella sala Don Franco Boniperti si terrà la Cena della Pro Loco, a partire dalle 20 la cena a base di riso alla zucca e bolliti

(Prenotazione obbligatoria al numero 347.2721445);

A Novara, nei musei della Canonica del Duomo la mostra Franco Guerra e le stampe del Risorgimento, e alle 16 conferenza con il dott. Paolo Cirri, presidente della Società Storica Novarese e dell’Ass. Amici Parco della Battaglia;

Sempre a Novara, al Castello Visconteo-Sforzesco, Back to 80’s! Dalle 21 le suggestive sale del Castello di Novara ospitano l’evento dedicato alla musica e alla cultura degli anni Ottanta;

A Romentino andrà in scena La magia del Natale: alle 21 lo spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatrale “Il cerchio della vita”;

A Casa Curioni, a Invorio, l’associazione “Noi con loro” dalle 14 alle 17 propone i suoi Lavoretti di Natale, seguirà la merenda offerta dalla Pro Loco;

Al Circolo dei Lettori di Novara alle 16 Lorenzo Borelli presenterà il libro “La ragione innamorata”«Chi mi ha toccato?»: questa la domanda dell’amore che percorre le pagine del libro;

A Novara in piazza Duomo Elfi Ballerini ItinerantiAlle 15.00 e alle 16.30 animazione con spettacolo di Elfi, in collaborazione con ATL della Provincia di Novara;

Al complesso Monumentale del Broletto e Chiesa di San Nazzaro alla Costa, sempre a Novara, ci saranno i tradizionali Concerti di Natale, alle 15.30 nel Cortile del Broletto concerto a cura del Coro Le Voci di Novara

Alla scuola della Pace – Comunità di Sant’Egidio (Via F.lli di Dio 5, Novara) l’autrice Sonia Possentini alle 11 incontrerà il pubblico per parlare di “C’era una volta un cristallo di neve”;

Nella Collegiata di San Bartolomeo a Borgomanero alle 21 il Concerto di Natale a cura dell’Orchestra Sinfonica e con la partecipazione del Piccolo Coro “Giulio Rusconi” e del Coro “Laboratorio Armonico”;

Al Teatro Sant’Andrea di Pernate andrà in scena La formula perfettaDivertentissima commedia in due atti, di Danilo Abbienti, a cura della Compagnia Tanto di Cappello Teatro;

Alle 16.30 in piazza Martiri a Borgomanero si esibirà il Coro Gospel “Black Inside”

All’Università del Piemonte Orientale (Via Perrone 18, Novara) si terrà il Premio “Pio La Torre – Piersanti Mattarella”: alle 16.30 premio alle migliori tesi di laurea magistrale sui temi della criminalità organizzata e delle mafie

Al Teatro Rosmini di Borgomanero andrà in scena il Novara Gospel Festival Christmas Edition: alle 21 il concerto di Natale con NGF Workshop Choir, Brotherhood Gospel Choir, Coline Vassell e Michael Stuckey;

A Cavalliario, al Parco Comunale si terrà Vivi il Natale: dalle 15 spettacolo di Magia con Luca Elias: storie di terre incantate, fate, streghe, principesse e folletti…

A Mezzomerico Il Natale di Mezzo: dalle 10.30 Casa di Babbo Natale con cucina, salotto, laboratorio, ufficio e spazio gioco

Presso la farmacia alle 13.00 Truccabimbi

Al Conservatorio Guido Cantelli di Novara Magie timbriche dell’arpa e versatilità del clarinetto: alle 17 pomeriggio dedicato alla grande musica da camera.

Al teatro Coccia di Novara andrà in scena la Cavalleria Rusticana – Suor Angelica. Cavalleria Rusticana opera in un atto di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci.

A Borgomanero, in biblioteca Marazza – Sala delle colonne Il mercatino di Natale della Fondazione MarazzaDalle 15 alle 18;

A Borgomanero in Piazza XX Settembre Babbo Natale Sabato 14 e sabato 21 dicembre alle 16 Babbo Natale aspetta grandi e piccini nella casetta di Piazza XX Settembre

Nel Salone dell’Arengo del Broletto di Novara Basta un’ala per volare: Mostra fotografica con immagini che immortalano atleti diversamente abili ripresi durante la pratica di attività sportive paralimpiche

A Briga Novarese questa sera il Concerto di Natale Sabato 14 dicembre alle 21 in Chiesa Parrocchiale tradizionale concerto in occasione di Telethon;

Alla Barriera Albertina Rassegna dei Presepi: Apertura tutti giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; Chiusa al mattino di 25, 26 e 31 dicembre; Ingresso libero

Domenica 15 dicembre

A Cameri in piazza Dante tornano i Mercatini di NataleTradizionali mercatini nel corso di tutta la giornata in centro storico;

A Maggiora ci sarà l’Ammazzainverno – Memorial Piero Massini: una corsa podistica non competitiva di 6 km. Ritrovo ed iscrizioni dalle 8.00 presso il bar La Vecchia Sportiva, partenza alle 9;

Nel salone delle Feste di Villa Cicogna a Trecate Concerto di NataleAlle 16 al Salone delle Feste di Villa Cicogna Concerto di Natale con l’Orchestra Ensemble ArtEssenziale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti;

Al Pala Sport Stefano Dal Lago di Novara …i Sogni son desideri… Alle 17 si esibiranno l’Orchestra e il Coro Telethon Città di Novara, composta da 300 giovani del territorio novarese e diretta dal M° Giuseppe Canone;

Nella chiesa di San Mamante a Cavaglio d’Agogna avrà luogo il Concerto di Natale. Alle 21 il concerto di Natale a cura della Banda La Cavagliese;

A Cantone CastelloChristmas VillageAlle 14.30 Babbo Natale, Elfi, mercatini e sorprese per le vie del rione con una speciale camminata “Christmas Running” tutta da scoprire;

A Sizzano nella chiesa parrocchialeRecita di NataleAlle 15.00 recita dei bambini della scuola materna e a seguire cioccolata offerta dal Gruppo Alpini di Sizzano;

A Novara, in centro cittàTre miglia d’oro Città di NovaraCamminata non competitiva aperta a tutti e fitwalking con Babbo Natale in collaborazione con l’ASD Atletica Trinacria;

A Novara, nel centro città e nel Giardino di Palazzo Natta, il Presepe Vivente: dalle 15 a cura dell’Associazione ArteLab. Il presepe sarà ambientato in epoca medievale, rievocando il vero ideatore del presepe;

Al Forum Greppi di Biandrate(Via Convento 6)Il Villaggio di Babbo Natale Dalle 15.00 alle 18.00 laboratori, mercatini, dolcezze, esibizioni, foto-slitta, letterine, favole e sorprese;

A Ghemme all’Istituto della ProvvidenzaConcerto di NataleAlle 15.00 tradizionale concerto della Banda Musicale di Ghemme;

Al Circolo dei Lettori di Novara torna NO2Alle 18 presentazione del libro NO2: Dieci scrittori si cimentano con Novara e la sua provincia in una narrazione corale e caleidoscopica;

A Invorio ci saranno i Mercatini natalizi: alle 15 presso la fondazione Curioni e a seguire Auguri dei Bambini all’Asilo alle 16; canti di Natale degli allievi;

Alla scuola materna di Borgo Ticino la Festa di Natale inizierà alle 14.30: Canti e dolci melodie natalizie a cura dei bambini della Scuola dell’Infanzia Zanotti;

In Piazza Martiri a Oleggio partirà il Natale Insieme: dalle 9.00 alle 18.00 Mercatino di Natale: un coro Gospel farà da colonna sonora alle esibizioni di artisti di strada;

A Gattico-Veruno ci saranno i Mercatini di NataleDalle 9.00 alle 20.00 mercatini a cura dell’Associazione “La Ciurma”;

Alla Regia Dogana di San Martino a Trecate Nadal a TracàDomenica 15 e domenica 22 dicembre alle 16.00 presso la Regia Dogana di San Martino rappresentazione teatrale “La notte Santa 2019 – Nadal a Tracà”;

Al museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi di Novara Arriva la renna di Babbo Natale!Il Museo di Storia Naturale si veste a festa per accogliere, direttamente dal Polo Nord, la Renna di Babbo Natale con un carico di piccoli regali e…;

Al castello Visconteo-Sforzesco di Novara infine continueranno le Visite guidate per singoli alla mostra Divisionismo – La Rivoluzione della LuceA partire dal 15 dicembre e per ogni domenica fino alla chiusura della mostra (5 aprile 2020), sono organizzate le visite guidate alla mostra;