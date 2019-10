Cosa fare a Novara e provincia: gli eventi del weekend (19-20 ottobre)

Cosa fare a Novara e provincia: ecco un assaggio degli eventi del weekend (19-20 ottobre).

Il Romanico nel novarese

Aperture straordinarie di oratori e chiese nel fine settimana Eventi a Novara

I luoghi aperti

AGRATE CONTURBIA

– Chiesa di San Vittore

Aperta sabato 19 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18; domenica 20 ottobre dalle 14 alle 18

– Battistero di San Giovanni

Aperto sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

Visite guidate gratuite domenica dalle 14 alle 18

BELLINZAGO NOVARESE

– Chiesa di San Giulio – Badia di Dulzago

Aperta sabato 19 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18; domenica 20 ottobre dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 18

Visite guidate gratuite sabato dalle 10 alle 12

BIANDRATE

– Chiesa di San Colombano

Aperta sabato 19 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; domenica 20 ottobre dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 18

Visite guidate gratuite sabato dalle 10 alle 12

BOGOGNO

– Oratorio di San Giacomo

Aperto sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

Visite guidate gratuite sabato dalle 14 alle 18

BRIGA NOVARESE

– Oratorio di San Tommaso

Aperto sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

Visite guidate gratuite sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

BRIONA

– Chiesa di Sant’Alessandro

Aperta sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

Visite guidate gratuite sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

CASALINO

– Chiesa di San Pietro

Aperta sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

Visite guidate gratuite sabato dalle 14 alle 18

NOVARA

– Chiesa di Ognissanti

Aperta sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17

Visite guidate gratuite sabato 14 alle 18; domenica dalle 14 alle 17

ROMAGNANO SESIA

– Cantina dei Santi

Aperta sabato e domenica dalle 10 alle 22

Visite guidate gratuite sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16

SILLAVENGO

– Oratorio di Santa Maria Nova

Aperto sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

Visite guidate gratuite domenica dalle 10 alle 12

SIZZANO

– Chiesa di San Vittore

Aperta sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

Visite guidate gratuite sabato dalle 14.30 alle 18

VESPOLATE

– Pieve di San Giovanni Battista

Aperta sabato dalle 14 alle 18; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

Visite guidate gratuite sabato dalle 14 alle 18; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

Giobbe Covatta a San Maurizio

Giobbe Covatta a San Maurizio d’Opaglio con “Sei gradi” sabato 19 ottobre, alle 21, al Teatro degli Scalpellini di San Maurizio d’Opaglio.

La fiera a Cannobio

A Cannobio torna la Fiera degli allevatori domenica 20 ottobre nel Parco Cartiera, un’opportunità di vedere da vicino gli animal.

Arona ricordo di Fausto Coppi

Sabato 19 Ottobre 2019 – ore 16.00

Aula Magna “Paolo Perucchetti” – Comune di Arona, Via San Carlo 2.

In occasione del centenario della nascita di Fausto Coppi, ANPI sezione di Arona insieme all’Amministrazione Comunale, ricorderà la figura del grande Atleta, presentando il libro “Alfabeto Fausto Coppi” con la presenza dell’autore Gino Cervi. L’incontro con l’autore si terrà Sabato 19 Ottobre alle ore 16.00 presso l’Aula Magna del comune di Arona.

Arona proiezione evento

Proiezione evento: “Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e Cinema di Claudio Caligari”

domenica 20 Ottobre 2019 – ore 16.00

Sala Polivalente San Carlo, Via Don Minzoni 19

Il Comune di ARONA in collaborazione con KIMERAFILM , RAI CINEMA, MINERVA PICTURES e Pablo, presentano la Proiezione evento del docu-film ” Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari” di Simone Isola e Fausto Trombetta. Presentato alla 76ma Mostra del Cinema di Venezia.

Ricordiamo che NON saranno presenti gli autori Valerio Mastandrea, Luca Marinelli precedentemente annunciati.

Arona Mercato degli hobbisti “Riciclarte”

Domenica 20 Ottobre 2019 – ore 8.00 – 18.00

Piazza San Graziano, Piazza San Graziano.

Domenica 20 ottobre in piazza San Graziano dalle 8.00 alle 18.00 appuntamento con il mercatino “Riciclarte” idee, forme e colori della fantasia. Ingresso libero