Cosa fare a Novara e provincia: gli eventi del weekend (12-13 ottobre). Secondo fine settimana ricchissimo di cose da fare. Ecco alcuni spunti!

Novarese

Street Food Festival ad Oleggio

Sabato 12 e domenica 13 ottobre arriva a Oleggio, in piazzale Donatori di Sangue, lo “Street Food Festival”, ristoranti itineranti su ruote proporranno la loro cibo di strada alla portata di tutti, non mancheranno ottime birre e strepitosi cocktails, saranno tre giorni ricchi di eventi con dj set, musica live, artisti di strada.

Qui tutti i dettagli dell’evento.

Castello di Novara

Al Castello di Novara, il 12 e 13 dalle 10 alle 19, la mostra “Non solo cabaret – Jannacci, Gaber e I Gufi”. La mostra presenta un corpus di 250 pezzi originali dei tre artisti Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e I Gufi, che saranno esposti per la prima volta in Italia: dischi 45 e 33 giri, manifesti d’epoca, fotografie storiche, provini, teatrini e oggetti di scena, nonché alcuni cimeli firmati in originale e un’automobile davvero speciale.

Utubarfest: a Barengo torna la Festa della birra!

Sabato 12 ottobre a Barengo torna la Festa della birra organizzata dalla Pro Loco, in piazza Travagliani. Per informazioni o prenotazioni: 347 1169 435 e 347 6217 430; barengo.proloco@gmail.com

Aronese

– Lions Club Arona-Stresa e Leo Club Lago Maggiore presenta sabato 12 ottobre ad Arona “Passeggiata a 6 zampe” Programma h 8:30 Apertura iscrizioni in Largo Alpini d’Italia, h 10:00 Inizio passeggiata a 6 zampe, aperta a tutti con e senza cani, percorso omologato 5 km.

Alle 12:00 premiazioni e buffet in Piazza del Popolo. Saranno premiati il cane con il look più simpatico, la coppia cane/padrone più originale e il concorrente con più cani e familiari.

Dalle 13 alle 15 S.I.C.S. Piemonte (Scuola Italiana Cani Salvataggio) – farà operazioni dimostrative di recupero in acqua.

– Domenica 13 ottobre presso piazza San Graziano ad Arona , l’Associazione La Nuova Idea propone il mercatino “La soffitta in Piazza”.

– Castagnata alla Rocca di Arona: domenica 13 dalle 10 alle 17. Con visite guidate presso il parco della Rocca Borromeo di Arona con l’associazionela “Rocca nel Cuore” insieme alla “Corte della Rocchetta”. Ore 15.30, concerto Gospel con Gospel Workship Generation.