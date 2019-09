Corso volontari Cri Arona: si parte!

Corso volontari Cri: sarà possibile visitare la sede e ricevere informazioni utili

Prenderà il via , con la presentazione che si terrà presso la sede Cri di Arona in via General Chinotto 51 la sera del 3 ottobre 2019 , il percorso formativo dedicato alle persone che desiderano diventare volontari della Croce Rossa Italiana . Così Luca Lombardi, delegato formazione CRI Arona, introduce alla serata: “Ai partecipanti verranno presentate le molteplici attività che il comitato svolge quotidianamente e verrà spiegato che ‘l’ambulanza’ non è che la punta dell’iceberg , e che oltre all’emergenza ci sono tantissime attività nelle quali , chiunque , può ritrovare un punto di sviluppo ottimale delle proprie attitudini. Dai 14 anni ai ..150 anni chi ha voglia di mettersi in gioco e provare a rendersi utile all’interno di una struttura di comprovata esperienza potrà trovare attività nelle quali

trovare soddisfazione . Invitiamo tutti a partecipare a questa serata ‘open day’ nella quale sarà possibile

visitare la sede e ricevere risposte a dubbi e domande”.

Vi aspettiamo numerosi.