Confartigianato premia i suoi imprenditori e dirigenti storici

Confartigianato premia 70 associati durante l’assemblea che quest’anno ha avuto una modalità nuova, con l’organizzazione di una tavola rotonda sul tema delle infrastrutture e una scansione musicale.

Confartigianato in assemblea

Infrastrutture come leva di sviluppo per il Paese e il tessuto delle imprese. La scuola, di cui si è riconosciuto il valore con l’attribuzione di riconoscimenti a tre dirigenti scolastici del Piemonte Orientale. E poi il grande e partecipato momento delle premiazioni della Fedeltà associativa, con settanta riconoscimenti per imprenditori, dirigenti e collaboratori dell’associazione.

Questa in sintesi la settantaquattresima assemblea di Confartigianato Imprese Piemonte orientale, svoltasi sabato 22 a Baveno. Una assemblea che ha avuto una modalità nuova, con l’organizzazione di una tavola rotonda sul tema delle infrastrutture e una scansione musicale, con i diversi momenti dei lavori aperti da interventi dei maestri dell’Istituto Brera di Novara, presenti con la direttrice Antonella Panighini. Altra novità dell’edizione 2019 dell’assemblea è stata la presentazione e pubblicazione del Bilancio sociale dell’associazione, disponibile on line al sito ww.artigiani.it, e presentato dal presidente Michele Giovanardi e dal direttore Amleto Impaloni nel corso del saluto introduttivo.

La tavola rotonda

A seguire i lavori assembleari con il saluto dell’amministrazione di Baveno, portato dal sindaco Maria Rosa Gnocchi e la tavola rotonda su “Piccole imprese Grandi infrastrutture: un binomio per il benessere”, nel corso della quale il relatore Roberto Zucchetti, docente di Economia dei trasporti, ha tracciato un quadro sintetico ma esaustivo dello stato dell’arte della TAV e delle grandi infrastrutture nel nostro Paese, ricordando come “Se vogliamo più occupazione e migliorare il tenore di vita degli italiani dobbiamo sapere che ciò aumenterà la produzione e i consumi. Avremo bisogno di importare, esportare e trasportare di più. Per questo dobbiamo migliorare le infrastrutture di trasporto, innanzitutto nei collegamenti con il resto d’Europa. Abbiamo anche bisogno di rilanciare l’economia: per questo serve coinvolgere le imprese italiane nelle realizzazione delle infrastrutture. Per superare le

resistenze locali occorre poi coinvolgere il tessuto produttivo locale e in particolare le PMI”. Dal canto suo il presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Giorgio Merletti, ha ricordato l’impegno di Confartigianato per le infrastrutture “come elemento di sviluppo: perché il tema dello sviluppo e del paese è quello che ci sta a cuore”.

Michele Giovanardi, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, ha richiamato sul tema le specificità del Piemonte Orientale, posto strategicamente all’incontro dei due corridoi europei e quindi con una vocazione logistica ed europea.

Confartigianato premia: Artifex e le “anzianità”

Per i Premi Artifex, quest’anno protagonista la scuola con tre istituti e i rispettivi dirigenti scolastici: Giovanni Battista Cattaneo, Dirigente Iti Fauser Novara (ritirato dalla moglie, Barbara Balsarini e dal prof. Gianni Denetto); Carmelo Profetto, Dirigente Ist. Lancia Borgosesia; Rosa Angela Bolognini, Dirigente Iti Dalla Chiesa Spinelli Omegna. Comune la motivazione: “Per la stretta collaborazione con Confartigianato, per la volontà di innovazione nella didattica e nell’offerta formativa, per l’attenzione al mondo del lavoro e al territorio, per l’attenzione ai nostri giovani e alle nostre comunità”. A seguire le premiazioni per gli imprenditori iscritti da 35 e 50 anni, i dirigenti con 20 e 35 anni di anzianità, i collaboratori con 20 e 35 anni di servizio, e i due Maestri d’Opera e d’esperienza.