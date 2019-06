Condizionatori d’aria troppo vecchi: Trenord cancella 2 treni Milano-Arona stasera

Oggi, giovedì 27 giugno, sarà una delle giornate più calde degli ultimi anni. Mai come oggi condizionatori d’aria, ventilatori, refrigeratori saranno indispensabili. E visto che su alcuni treni che viaggiano sulle nostre linee spesso le condizioni climatiche sono simili a quelle di qualche girone infernale, Trenord ha pensato di cancellare due corse.

Condizionatori d’aria troppo vecchi per questo caldo eccezionale: Trenord cancella i treni

Questo la comunicazione di Trenord: “Il giorno 27 giugno 2019, per assicurare manutenzione straordinaria delle carrozze dotate dei sistemi di condizionamento più vetusti, che potrebbero non funzionare adeguatamente o andare in blocco a causa delle eccezionali temperature di questi giorni, Trenord ha predisposto la rimodulazione d’alcune corse”. E cioè? Traduzione, alcune corse verranno cancellate.

Treni che saranno cancellati

– 10428 (MILANO PORTA GARIBALDI 20:49 – ARONA 21:55)

– 10435 (ARONA 22:06 – MILANO PORTA GARIBALDI 23:11)