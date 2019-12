Coldiretti Novara Vco: a Capodanno le ricette con pesce del lago Maggiore

Manca poco al cenone di San Silvestro e alle ultime partenze per passare il Capodanno lontani dal caos delle città.

Coldiretti Novara Vco

Sulle nostre tavole, tra i prodotti della tradizione, arriva anche il pesce delle imprese di Coldiretti del Lago Maggiore, secondo lago italiano per superficie (212 Km quadrati, con un perimetro di 170 km e una lunghezza di 64,37 km, la maggiore tra i laghi italiani). In questo periodo dell’anno si pesca la trota di lago, il persico, il lucioperca, il luccio ed il gardon.

I piatti più richiesti

Tante le ricette adatte per queste feste e per il cenone di Capodanno: dal risotto al pesce persico alla trota di lago ripiena, ma tra i piatti più richiesti c’è il filetto di persico burro e salvia che, pur nella sua semplicità, sprigiona tutto il gusto del pesce di lago.

“In una situazione in cui 3 pesci in vendita su 4 provengono dall’estero, il consiglio, per scegliere pesce di qualità, è quello di fare acquisti nei mercati di Campagna Amica dove si possono trovare i produttori di Impresa Pesca ed avere ricette e consigli per cucinarlo al meglio. Nella nostra provincia di Novara è anche possibile rivolgersi alla Cooperativa Pescatori e Acquicultori del Golfo di Solcio, a Lesa”, ricorda Sara Baudo, presidente di Coldiretti Novara – Vco. “Oltre alla buona tavola, i consumatori in questo periodo stanno scegliendo anche i nostri agriturismi per passare qualche giorno: le nostre strutture sanno offrire una vasta gamma di attività, anche d’inverno, dallo sport ai percorsi archeologici e naturalistici, dai corsi di cucina al wellness. I visitatori hanno, oltretutto, la possibilità di visitare l’azienda e acquistare i prodotti, ottimizzando il rapporto prezzo/qualità, e possono anche assaggiare le ricette tradizionali cucinate dagli agrichef. Dal vino al riso, dalla Nocciola Piemonte Igp al miele, dalla frutta agli ortaggi, fino ai salumi, ai formaggi e alla carne: tantissimi i prodotti della nostra regione che i turisti cercano anche da portare a casa come souvenir ”.

Per gli ultimi acquisti prima del Capodanno e per scegliere l’agriturismo è possibile consultare il sito www.campagnamica.it.