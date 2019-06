Colazza cerca un nuovo gestore per il Palazzetto

Colazza cerca un gestore per il Palazzetto. Online è stato presentato il bando di gara.

Colazza cerca un nuovo gestore per il centro polifunzionale

Il Palazzetto potrebbe presto essere assegnato a una nuova gestione. Proprio in questi giorni infatti, dopo la naturale scadenza del precedente bando, sul sito ufficiale del Comune, attraverso il tramite della stazione appaltante di Verbania, è stato pubblicato il documento con il quale si informa gli eventuali imprenditori interessati della possibilità di manifestare il proprio interesse per la gestione del Palazzetto. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune e chi fosse interessato dovrà presentare domanda entro le 10 del 17 giugno.

I particolari dell’operazione

Il valore complessivo della concessione per i sei anni di durata del bando ammonta a circa 720mila euro e il canone annuo stabilito dal Comune è di 16.500 euro. “La struttura è polifunzionale – dice il neosindaco di Colazza Corrado Riboni – e comprende un centro sportivo attrezzato, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, adatta nel periodo estivo all’organizzazione di altri eventi, un campo da beach volley, un punto ristoro e un’area adatta ad ospitare grigliate”.

Ecco chi potrà partecipare

Al bando potranno partecipare gli operatori economici regolarmente iscritti al registro delle imprese nella Camera di Commercio Artigianato, Agricoltura e Industria competente o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, così come le associazioni sportive affiliate alla Federazione sportiva di riferimento. Per ora si tratta di una fase preliminare del bando, nel corso della quale non sarà ancora necessario presentare una vera e propria offerta economica, particolare che invece verrà richiesto nelle fasi successive.