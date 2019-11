Cimici asiatiche il vademecum della Regione Piemonte.

Cimici asiatiche

In Piemonte, la cimice asiatica (Halyomorpha halys) si sta nuovamente presentando come minaccia predominante per tutte le colture. Al fine di far fronte a tale emergenza, la Fondazione Agrion, con il patrocinio della Regione Piemonte e di ANCI Piemonte, si sta impegnando per la diffusione delle buone pratiche da adottare per limitare la propagazione di questo insetto, estremamente dannoso per molte coltivazioni.

Il progetto mira ad accrescere la conoscenza del comportamento e delle dinamiche di popolazione della cimice asiatica per mettere in atto soluzioni efficaci e durature, nel rispetto dell’ambiente e della salute umana, volte a mitigarne l’impatto sulle coltivazioni e a ricreare un equilibrio nell’ecosistema.

Proprio per cercare di prevenire la diffusione ulteriore delle cimici sul territorio regionale, la Fondazione Agrion, con il supporto della Regione e dell’ANCI, ha voluto diffondere a tutti gli Enti Pubblici piemontesi un semplice e immediato vademecum, da condividere con i propri cittadini, per renderli parte attiva nel limitare la presenza degli insetti nelle abitazioni.

Chi è questo insetto indesiderato?

Cimice asiatica (Halyomorpha halys). Insetto di recente introduzione, originario dell’Estremo Oriente. Non

dannoso per le persone, ma fastidioso se presente in massa nelle abitazioni. Se disturbato o schiacciato emana

un odore particolarmente sgradevole. Dannoso per moltecoltivazioni (nocciole, pere, pesche, ciliegie, mele, kiwi,

peperone, soia, mais, giovani pioppi…).

Dove si trova?

Si nasconde nelle zone più riparate delle abitazioni (mansarde, sottotetti, cassonetti delle tapparelle, ripostigli

vari…) per trascorrere il periodo invernale. In primavera riprende l’attività e abbandona gli ambienti in cui si era

riparato per spostarsi su piante coltivate, ornamentali ed incolti dove prosegue il ciclo biologico, sviluppando

popolazioni via via più elevate.

Le cimici, con le loro punture di alimentazione, sono molto dannose per diverse coltivazioni, tanto da arrivare

addirittura a determinare la perdita dell’intero raccolto per una stagione. Occorre dunque la massima attenzione

per evitare che l’insetto si diffonda ulteriormente. Grazie anche a piccoli accorgimenti, sarà possibile raggiungere

buoni risultati.

Occorre riuscire a debellare le cimici prima del loro risveglio dal “letargo” (svernamento) e della conseguente

fuoriuscita dalle abitazioni. Vediamo come:

Individuate le zone di ricovero, quali cassonetti delle tapparelle, infissi, intercapedini, ecc. procedere con la

cattura degli insetti, o manuale o con l’ausilio di aspiratori muniti di sacchetto. Gli individui già attivi presenti

nelle abitazioni possono essere eventualmente bloccati utilizzando il ghiaccio secco spray e successivamente

catturati.

L’eliminazione in ambito domestico

In ambito domestico, si consiglia di porre le cimici raccolte in un secchio (o bacinella) contenente acqua con aggiunta

di qualche goccia di sapone liquido per evitarne la fuga, prima del successivo smaltimento. Le cimici raccolte

vanno comunque eliminate e non solo allontanate.