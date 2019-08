Cercasi allenatori per la SanGiorgio Volley

Un progetto nato nel cuore della parrocchia mercuraghese tra sport, fede e aggregazione giovanile

La nascita del gruppo pallavolistico «SanGiorgio Volley», grazie principalmente all’allenatrice Stefania Antonietti che a giugno 2019 ha concluso la sua missione per motivi personal, affonda le radici nell’inclinazione personale di un gruppo di giovani per questo sport e, soprattutto, nel loro impeto missionario poiché profondamente convinte che la pratica sportiva possa essere uno strumento di educazione. L’agire è quindi anche orientato ad unire e a favorire la frequentazione della Parrocchia nel seno della quale sorge e si sviluppa il progetto stesso. I principali insegnamenti che l’allenatore può compiere in questo contesto ad esempio, sono il valore del corpo come dono da rispettare e curare, la gentilezza nel trattare le altre persone, il saper accogliere accettando i propri limiti e quelli altrui, la giusta voglia di mettersi in gioco per ottenere un risultato comune e molto altro ancora. Non importa l’età, l’esperienza, il lavoro; ciò che lo staff cerca è qualcuno disponibile a donarsi, a donare il proprio tempo, la propria voglia di giocare per qualcosa di più grande. La squadra è sempre disponibile per allargarsi, oggi cerca nuovi allenatori missionari che rispecchino le caratteristiche sopra riportate, oltre che nuovi atleti pronti per allenarsi e fare amicizia. La squadra ha un sito Facebook dove trovare i contatti per avere più informazioni. Le atlete, le allenatrici Marta, Silvia e Sara vi aspettano.