Centenaria a Castelletto: in festa per nonna Maria

Alla fine la fatidica data è arrivata e la castellettese Maria Corbellari domenica 13 ottobre ha potuto festeggiare insieme ad amici, parenti e conoscenti il traguardo dei 100 anni. Ad accogliere la centenaria con un fragoroso applauso c’erano i nipoti Patrik, Samuele e Viviana Roncari, le donne che la seguono quotidianamente, Rosanna, Mariella e Nunzia, il sindaco Massimo Stilo e i componenti del corpo musicale Angelo Broggio, che hanno accompagnato tutta la festa con un bellissimo concerto.

Una vita di grande sacrificio

Nata a Campofontana, in provincia di Verona, nonna Maria si trasferì in Piemonte dopo la guerra. “Quando è venuta ad abitare da queste parti – racconta il nipote Samuele – la nonna era molto povera. Come molti veneti di quell’epoca, dovette lasciare la sua terra per cercare un futuro migliore. Negli anni più duri della guerra fu costretta ad andare in Germania a lavorare i campi e al termine del conflitto ricominciò in Liguria, occupandosi dei lavori da casalinga nelle case delle famiglie più benestanti. Nel frattempo nostro nonno, Claulterio, si dedicò all’allevamento dei vitelli da carne. Un’occupazione che, al termine della parentesi di lavoro all’interno del setificio di Castelletto, lo impegnò per tutta la vita, coinvolgendo poi anche nostro padre Clodoveo e tutta la famiglia. Nonna Maria è sempre stata una donna molto forte e autonoma. Fino a 10 anni fa, quando aveva 90 anni, ci ha sempre aiutato, dandoci una mano con la gestione dell’allevamento e dell’attività di famiglia”.

Il suo segreto? Cotechino, gorgonzola e un bicchiere di vino

“Il suo segreto? – racconta il nipote – Bé, lei dice sempre che per arrivare a 100 anni sono necessari “cotechino, gorgonzola e un bicér da vin””. Alla festa hanno partecipato anche molti esponenti delle famiglie di origine veneta che si sono trasferite nel corso del tempo a vivere a Castelletto e con le quali la centenaria continua a coltivare una solida amicizia. Per Maria Corbellari è stata realizzata una bellissima torta e il sindaco le ha consegnato una targa che riportava la scritta: “Alla nostra concittadina Maria Corbellari, nel giorno del suo 100esimo compleanno i migliori auguri da tutta la comunità. L’Amministrazione comunale”.