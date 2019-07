Cecilia e Rosolino: l’aronese e il campione di nuoto in vasca insieme – IL VIDEO

Cecilia e Rosolino insieme per sponsorizzare il progetto #SwimForParkinson di Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus .

Cecilia e Rosolino: che coppia!

Qualche settimana fa il Giornale di Arona lo aveva annunciato: l’aronese Cecilia Ferrari, nuotatrice che da anni tiene testa al Morbo di Parkinson con un’assidua pratica sportiva in acqua a giugno era stata protagonista di un’esperienza incredibile. Ferrari l’anno scorso aveva fatto parlare di sé per aver portato a termine con successo l’impresa di attraversare lo Stretto di Messina nel contesto dell’evento «Un mare da vivere senza barriere» promosso da L’Aquilone, associazione di Messina impegnata in progetti sociali. Quest’anno la nuotatrice aronese è pronta a cimentarsi nuovamente nell’impresa in una veste speciale: è stata infatti scelta, alla luce della precedente esperienza, come testimonial dell’edizione 2019 insieme a un partner davvero d’eccezione come Massimiliano Rosolino, ex campione olimpico, mondiale ed europeo di nuoto.

Una giornata memorabile, raccontata qui, preludio del momento in cui Ferrari si immergerà nuovamente, insieme a un team di amici, storici ma anche nuovi, nelle acque siciliane per lanciare ancora una volta un messaggio di coraggio e speranza a quanti come lei convivono con la stessa malattia neurodegenerativa.

Il video da inizio luglio ha iniziato a essere visibile a tutti e a circolare sul web raccogliendo moltissimi apprezzamenti e visualizzazioni.

Il 29 luglio c’è la traversata

Intanto si avvicina il momento della seconda traversata di Cecilia Ferrari: l’appuntamento è fissato per lunedì 29 luglio 2019, quando otto pazienti affetti da malattia di #Parkinson affronteranno la traversata dello Stretto di Messina. La manifestazione è organizzata da Associazione L’Aquilone onlus Messina e sostenuta dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson ONLUS.