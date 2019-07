Castelletto: parte oggi la distribuzione dei contenitori per il vetro

Castelletto in fermento per la distribuzione gratuita dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata.

Castelletto: parte la distribuzione

Novità in vista per la raccolta differenziata. Grazie agli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno e ai conseguenti risparmi nei costi del servizio, l’Amministrazione procederà alla consegna gratuita a tutte le utenze domestiche di contenitori a norma per la raccolta del vetro. La distribuzione è partita proprio questa mattina.

Ecco i requisiti per il ritiro

Per ritirare i contenitori bisognerà recarsi con la propria tessera del Consorzio in prossimità del parcheggio pubblico di via Stazione. I contenitori sono in distribuzione lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 luglio dalle 10 alle 18. Le utenze dei condomini, dove esiste un contenitore comune per il vetro, non sono interessate dal provvedimento.

Il commento dell’assessore all’Ambiente

Per l’assessore all’Ambiente David Guenzi si tratta di un importante risultato, reso possibile anche dal livello alto raggiunto nella differenziata. “Abbiamo acquistato 4.050 contenitori per il vetro – dice infatti – per le utenze domestiche (non per i condomini), dotati di maniglie per una presa più sicura degli operatori e di sistemi antirandagismo. Li consegniamo gratuitamente ai cittadini e in questo modo eviteremo un problema ancora molto presente purtroppo: molti conferiscono il vetro in contenitori di fortuna che, oltre a essere pericolosi per gli operatori chiamati a prelevarli, non mettono al sicuro da fenomeni di dispersione dei rifiuti provocati da animali vari”.