Casa di riposo di Borgo Ticino: i lavori proseguono

Casa di riposo di Sereni Orizzonti: i lavori alla Rsa procedono come previsto dai programmi.

Casa di riposo di Borgo Ticino: il cantiere è aperto

Prosegue a buon ritmo la realizzazione della Rsa nel comune di Borgo Ticino da parte di “Sereni Orizzonti”, il gruppo friulano guidato da Massimo Blasoni specializzato nella costruzione e gestione di residenze per anziani. I lavori nel cantiere di via Brunelleschi termineranno nei primi giorni di luglio e la nuova struttura socio assistenziale, che potrà ospitare 80 anziani non autosufficienti, verrà consegnata a settembre. Il nuovo immobile si va a inserire in un contesto residenziale che vede già la presenza di mini alloggi per anziani, di un campo sportivo e di un maneggio per cavalli.

Una struttura suddivisa in 4 nuclei

Quello che si sta ultimando è un edificio di tre piani e a forma di “H”, distribuito in 4 nuclei distinti dotati di controllo accessi per monitorare i movimenti degli ospiti affetti da demenza. Al piano terra sono previsti reception, uffici amministrativi, una palestra per la riabilitazione, la lavanderia e gli spogliatoi per il personale, un ambulatorio, una sala per servizi alla persona (podologo e parrucchiere), una cucina per la realizzazione dei pasti, un salone polifunzionale per attività ricreative e la sala per il culto. Tanto al primo quanto al secondo piano si troveranno invece una sala da pranzo e un soggiorno, servizi igienici per gli ospiti e due nuclei abitativi da 20 posti letto, suddivisi ciascuno in 2 camere singole e 9 camere doppie.

Un’attenzione particolare nei confronti dell’ecosostenibilità

Come tutte le altre recenti costruzioni di “Sereni Orizzonti” nel resto d’Italia, anche questo edificio presenterà caratteristiche all’avanguardia per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il risparmio energetico. Realizzato in classe energetica A3, produrrà autonomamente circa 250.000 kWh di energia (pari al 60% del suo intero fabbisogno), con una riduzione complessiva dell’emissione in atmosfera di oltre 100.000 chili all’anno di anidride carbonica. Un risultato notevole ottenuto grazie all’isolamento termico dell’edificio, all’impianto fotovoltaico sul tetto, all’impianto solare termico per uso sanitario e riscaldamento, al recuperatore termodinamico del calore contenuto nell’aria espulsa e alla pompa di calore ad alta efficienza che in gran parte utilizza energia rinnovabile.