Campo sportivo di Meina porterà il nome di Sergio Storelli

Campo sportivo di Meina al via con i lavori: il nuovo stadio sarà dedicato all’ex sindaco Sergio Storelli.

Tutto è pronto e i lavori inizieranno entro fine mese al campo sportivo comunale. Giovedì 12 settembre il primo cittadino Fabrizio Barbieri ha firmato il contratto: “L’importo di spesa sarà di 500mila euro – chiarisce – secondo il mutuo contratto con il Coni a tasso zero; questo lo sottolineo per replicare a chi sosteneva che la collettività dovesse contribuire alle spese per coprire i costi dell’opera. Porteremo a termine la ristrutturazione completa degli spogliatoi, il rifacimento della pista di atletica, la realizzazione di servizi igienici e un piccolo bar-punto ristoro vicino alle tribune con le forme di un prefabbricato-casetta”.

La struttura sarà dedicata all’ex sindaco Storelli

“Rifaremo anche l’ingresso – prosegue Barbieri – e, se tutto va come deve andare, intitoleremo lo stadio all’avvocato Sergio Storelli, deceduto lo scorso anno e sindaco di Meina dal 1970 al 1980. Lui aveva a cuore la comunità ed è stato il fautore di questo impianto, ci sembra corretto e naturale che porti il suo nome. Lo stadio non ha beneficiato nel corso degli anni di un intervento strutturale. Prima veniva gestito da una società calcistica che noi aiutavamo nella manutenzione ordinaria”.