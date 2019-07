Campo da calcio in erba artificiale ad Arona: sono iniziati i lavori per il rifacimento totale del manto.

Campo da calcio di via Montenero

“Quando abbiamo iniziato ad amministrare la città il campo sportivo aveva solo quattro anni – racconta il sindaco Alberto Gusmeorli – tuttavia era stato talmente costruito male da sembrare già vecchio. Abbiamo dovuto interamente rifare spogliatoi e docce tra il 2014 e il 2015. L’anno scorso abbiamo sostituito la copertura del tetto delle tribune, poiché in origine era stata sbagliata la pendenza. C’è in corso una causa legale per questo errore e attendiamo il rimborso.

Alcuni lavori come le luci a Led sono stati realizzati dalla fondamentale Associazione AronaCalcio. Il campo centrale ha purtroppo un’erba decisamente inadeguata perché “sembra” che sotto vi siano depositati detriti da costruzione. Dopo aver rifatto tutti gli spogliatoi, i bagni, rimosso il tetto in eternit dei vecchi spogliatoi, rifatto l’impianto di acqua calda e il tetto delle tribune, sono iniziati dunque i lavori per la trasformazione del vecchio campo di allenamento in un campo in erba artificiale regolamentare.

Con la terra tolta al campo di allenamento verrà rifatto il manto erboso del campo principale. Siamo orgogliosi di aver migliorato e sistemato una struttura comunale che accoglie quasi 200 bambini e ragazzi e ne potrà accogliere ancora di più, dando loro la possibilità di fare uno sport di squadra che li aiuti anche a socializzare e a trascorrere il proprio tempo libero in modo sano e costruttivo”.