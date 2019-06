Caldo record: oggi è il giorno più hot

Giovedì 27 giugno 2019 sarà con tutta probabilità una data da segnare sul calendario: è atteso infatti per oggi il picco delle temperature reali e percepite.

Domani sarà il giorno più caldo, ecco perchè

Giovedì 27 giugno è la data che con ogni probabilità verrà ricordata per molto tempo. La ‘configurazione perfetta’ è quasi compiuta:

1) eccezionale massa d’aria rovente richiamata su Spagna, Francia e Nord-Italia

2) correnti asciutte settentrionali dai 1000 metri in su

3) potente subsidenza frutto dei 6000dam (!!) di geopotenziale a 500hPa

4) periodo dell’anno con la più lunga durata del giorno e con i raggi solari più forti

Piemonte e Lombardia (ma non solo) stanno per assaporare sensazioni di caldo mai viste. E non solo nella giornata di giovedì, bensì anche nella notte successiva.

Per quanto riguarda il novarese la temperatura massima sarà di 38 gradi, percepiti 40. Venerdì 28 si scenderà di appena un grado.