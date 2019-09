Cairo in pensione: il dottore lascia l’ospedale di Arona

Cairo in pensione dopo 17 anni di servizio all’ospedale di Arona.

Cairo in pensione

E’ terminata ufficialmente venerdì 13 settembre l’esperienza lavorativa di una vera e propria colonna dell’ospedale di Arona. Il dottor Ferruccio Cairo, fino a pochi giorni fa in servizio come facente funzioni da Primario del reparto di Radiologia, ha infatti tagliato l’agognato traguardo della pensione. Il medico, 67 anni, è entrato in servizio ad Arona nel 2002 e ha vissuto sulla sua pelle tutte le ultime fasi della storia del nosocomio aronese, dagli anni del grande sviluppo, soprattutto legato al reparto di Oculistica, al ridimensionamento e alla trasformazione in Cap, con il trasferimento di numerosi specialisti al Santissima Trinità di Borgomanero.

L’affetto di tutti i colleghi

“Il dottor Cairo – dicono con affetto i colleghi Tonina Tilenni, Vanessa Ferrari, Nicoletta Stasi, Maria Grazia Zito, Penelope Vaccarelli e Sara Boscaro – è entrato in servizio ad Arona quando qui lavoravano anche altri quattro medici di ruolo. Ha dovuto fare i conti, insieme a tutti noi, con la fase del passaggio al Cap e con il trasferimento di molti medici a Borgomanero. Ma non si è mai perso d’animo e ha sempre dato il massimo nel suo lavoro, arrivando a ricoprire anche l’incarico di primario. Impossibile, per chi lo ha conosciuto sul luogo di lavoro, dimenticare la gentilezza con cui trattava i pazienti, la sua disponibilità nei confronti di tutti, la bontà d’animo che dimostrava ogni giorno. Anche quando essere pronti e gentili era umanamente proprio difficile. Ci mancherà tantissimo la naturalezza con la quale, ogni giorno, era capace di farci ridere con una battuta al momento giusto. Noi colleghi e i medici che hanno condiviso con lui un pezzetto del proprio percorso personale, i dottori Giuseppe Sessa, Renzo Giacometti e Giorgio Gulminelli, conserveremo sempre un bellissimo ricordo del dottor Cairo”.

Un personaggio molto conosciuto in città

Ma Cairo è anche un aronese doc e figlio di una colonna della storia cittadina, Mario Cairo, scomparso il 2 gennaio a 94 anni. Ricordiamo che l’uomo era stato uno dei protagonisti della celebre “Battaglia di Arona”, (risalente al 14 aprile del 1945, che è costata 17 vittime) riconosciuto da tutti come un vero signore dal carattere mite e dolce e caratterizzato da una fine e intelligente ironia. Il figlio Ferruccio è invece un appassionato di politica: nel 2015 si era candidato a sindaco di Arona con una lista legata a Forza Italia. Seduto fra i banchi consiliari della minoranza, si è poi avvicinato alla Lega.