Cade dalla carrozza e viene travolta: gravissima donna di Lesa

Cade dalla carrozza e viene travolta, gravissima. E’ ricoverata all’ospedale Degli Infermi. Lo raccontano i colleghi de laprovinciadibiella.it

Giovedì scorso i medici l’hanno svegliata per la prima volta: è una buona notizia, ma le sue condizioni rimangono gravi.

Paola Pedrazzini, lesiana, è ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Degli Infermi”, in prognosi riservata, in seguito alla brutta caduta da una carrozza di cui è stata protagonista.

La titolare di Cascina Casone, a Cavaglià, venerdì 10 maggio era uscita come ogni giorno sul carro “maratona” per fare un giro di routine con uno dei suoi amati cavalli. Mentre si trovava a 200 metri da casa qualcosa è andato storto: l’animale – peraltro uno dei più mansueti della scuderia – si è imbizzarrito e la donna, nonostante sia una guidatrice molto esperta, ha perso le redini.

Il racconto del marito

«La carrozza si è ribaltata mentre il cavallo affrontava una curva – racconta il marito Danilo Ignazzi – e lei non è riuscita a saltare giù al volo prima che fosse troppo tardi». Paola è stata travolta dal calesse, rimanendone schiacciata.

Scattato l’allarme, è stata soccorsa dal 118 e ricoverata d’urgenza all’ospedale in Rianimazione.

Come detto la prognosi resta ancora riservata, ma arrivano segnali incoraggianti.