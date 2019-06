Borgoticinesi potranno pagare le tasse lavorando per il Comune

Borgoticinesi a raccolta per il baratto amministrativo: ecco il bando per la partecipazione al nuovo progetto del Comune.

Borgoticinesi potranno pagare le tasse lavorando

Il Comune ha da poco approvato il nuovo regolamento per il baratto amministrativo e ha pubblicato il relativo bando sul proprio albo pretorio. Grazie al provvedimento, già sperimentato con successo in altri Comuni del circondario, sarà possibile saldare i propri debiti con il Comune, limitatamente al versamento della Tari del 2019, attraverso delle ore di lavoro al servizio della comunità.

I termini del bando

C’è tempo fino alle ore 12 del primo luglio per presentare la domanda di partecipazione al bando. Potranno sottoscriverla i cittadini, singoli o in associazione, che hanno intenzione di partecipare al progetto, che sono residenti in paese, che sono maggiorenni, idonei psicofisicamente e dal punto di vista attitudinale alle attività da svolgere, senza condanne penali e senza precedenti di contenziosi tributari con il Comune. Il modello di domanda per la partecipazione è disponibile all’ufficio tributi comunale negli orari di apertura al pubblico, oltre che sul sito istituzionale del Comune. La domanda dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune o spedita via posta con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure ancora via pec all’indirizzo comune.borgoticino@legalmail.it.

I progetti interessati dal Baratto amministrativo

I lavoratori che aderiranno al bando potranno mettersi al lavoro su diversi progetti. Saranno impiegati nella manutenzione delle aree verdi sul territorio del Comune, dove sostanzialmente si occuperanno del taglio dell’erba. le aree interessate sono le vie Meucci, Brunelleschi, Caravaggio, i minialloggi comunali, il municipio e l’area verde di Porta Murata.