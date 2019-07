Borgo Ticino ricorda Pagno e raccoglie fondi per la prevenzione stradale

Borgo Ticino ricorda Matteo Pagnoncelli e prepara il terreno per borse di studio e attività di beneficenza a favore di 2Nove9.

Borgo Ticino ricorda Matteo Pagnoncelli

È giunto alla quarta edizione il memorial dedicato a Matteo Pagnoncelli, il giovane borgoticinese scomparso a giugno 2015 in un incidente stradale. “EstaTEO” anche quest’anno è stato organizzato dall’associazione “2NOVE9” che, insieme a “Gli Amici di Teo”, ha deciso di dare un’impronta diversa rispetto alle edizioni precedenti.

Lo scopo era benefico

“L’obiettivo era quello di raccogliere fondi per finanziare le attività di prevenzione di “2NOVE9” e per impostare alcuni concorsi con premi per gli studenti delle scuole di Borgo Ticino – spiegano gli organizzatori – borse di studio rivolte principalmente a giovani con famiglie in difficoltà. Da settembre partirà la stesura delle modalità di adesione al concorso e i premi verranno consegnati agli studenti che realizzeranno i più bei temi aventi come traccia argomenti inerenti all’amicizia e all’educazione stradale. Inoltre, abbiamo deciso di istituire anche un concorso rivolto ai bambini in formazione”.

Due giorni di sport e amicizia

All’oratorio di Borgo Ticino, vi sono stati due giorni di grande festa, sabato 20 e domenica 21 luglio, ricchi di eventi musicali, buon cibo e attività varie. Nella prima serata, dopo i discorsi del sindaco Alessandro Marchese e del presidente di 2NOVE9 Roberto Cancedda, e al termine del concerto della tribute band 883 Jolly blu, il saluto di papà Paolo Pagnoncelli e degli amici attraverso il suono del motore di una Kawasaki Z-750, prima moto di Matteo e poi, sulle note di «Ti sento vivere», centinaia di palloncini a led hanno preso il volo. La giornata successiva è stata dedicata principalmente allo sport: tornei di calcio, crossfit, percorso di educazione stradale per i bambini, sport paralimpici e tanto altro, come l’«aperitivo al buio», in collaborazione con l’Unione italiana ciechi Novara e Vco, le esibizioni delle band Almatriba e Marlon, dj set live. A fine serata «Gli Amici di Teo» hanno consegnato una targa in ricordo della manifestazione alla famiglia Pagnoncelli e un assegno simbolico da 1 milione di euro, ringraziandoli.

Tutte le foto e i particolari dell’articolo nel numero del Giornale di Arona in edicola fino a giovedì 1 agosto.