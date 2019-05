Banda di Castelletto inaugura la sede e la dedica al Gustin

Banda di Castelletto ha inaugurato la sua nuova sede in un clima di grande festa.

Banda di Castelletto taglia il nastro della nuova sede

E’ con una grande festa, alla quale hanno partecipato anche le bande di Golasecca, Suno e Bellinzago, che domenica 19 maggio è stata inaugurata la nuova sede del corpo musicale Angelo Broggio. Il taglio del nastro è arrivato al termine di un lunghissimo percorso, iniziato con la donazione della struttura al Comune da parte della signora Luciana Bruno, che con il suo lascito ha espressamente richiesto che quello stabile, su due piani in via Arquello, fosse utilizzato per trasformarlo nella nuova sede della banda e della Protezione civile.

La struttura è dedicata al Gustin

E proprio alla famiglia della signora Bruno e in particolare al marito Angelo Orioli, scomparso da anni, i musicisti della banda hanno voluto dedicare un pensiero speciale. La nuova sede è stata infatti intitolata “PalaGustin”, proprio in onore di Orioli, discendente dei “Gustin”, una storica dinastia di macellai del paese. “Nonostante il loro cognome fosse un altro – ha detto nel corso della cerimonia il maestro della banda Alfio Gaboli – tutti in paese conoscevano i membri della famiglia come i Gustin. Per questo abbiamo deciso di dedicare il nome della nostra sede a loro e alla signora Luciana, senza i quali tutto questo non sarebbe mai diventato realtà”.

Una ricca presenza di autorità

Numerose le personalità presenti alla cerimonia, a cominciare dal ministro ai Beni culturali Alberto Bonisoli, dal consigliere provinciale Paolo Sibilia, dall’ex vicesindaco Massimo Stilo e dai rappresentanti dell’Anbima, l’associazione che riunisce le bande musicali di tutta Italia. Nel suo intervento il presidente della banda Fausto Franchini ha citato i nomi dei numerosissimi volontari che hanno collaborato per ultimare i lavori. Sono stati ringraziati quindi Luciana Bruno, l’amministrazione e l’ex sindaco Matteo Besozzi per il sostegno e le risorse impiegate per il progetto, Massimo Stilo, Alberto Bertone, Alberto Sibilia, Carlo Gasparoli, Carmelo Bortolotti, Claudio Agostino, Emanuele Matera, Eugenio Stranges, Fabio Zennaro, Fabio Zucchi, Filippo Calì, Giorgio Zonca, Giuseppe Cattaneo, Giuseppe Tosatto, Sergio Luisetti, il signor Bonini, Mario Ferrari, Maurizio e Davide Luisetti, Maurizio Ficarelli, Mauro Fossati, Piero Del Ponte, Paolo Platini, Salvatore Aversa, Salvatore Gullo, Sebastiano Di Stefano, Simone Guerini e Vincenzo Musolino.