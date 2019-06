Attenzione ad Arona: Ztl al via da oggi

Ztl sul lungolago: nel fine settimana sarà attiva 24 ore su 24. Ecco tutte le regole e le aree divise per colore.

Ztl sul lungolago e le altre zone divise per colore

Sabato 1 giugno sarà attivata la zona ZTL, Zona a traffico limitato sul lungolago di Arona.

Nel dettaglio:

il varco di via Poli sarà attivo dal primo giugno al 30 settembre con i seguenti orari: dalle 20 alle 6 dal lunedì al giovedì, mentre nel weekend la strada si tratterà di una vera e propria isola pedonale attiva dalle 20 del venerdì alle 6 del lunedì.

Nel territorio comunale sono state individuate ed istituite 4 aree con le diverse regole di accesso:

zona gialla (Varco di via san Carlo): libero accesso dalle 7 alle 20 di ogni giorno;

zona rossa (Varco di via Pertossi): divieto di transito 00/24;

zona verde (varco di Via Poli, in vigore dal 1/06/2019 al 30/09/2019): dalle 20 alle 6 dal lunedì al giovedì; dalle 20 del venerdì alle 6 del lunedì.

Infine la zona blu (Varco via Garelli): libero accesso dalle 8 alle 10 e dalle 15.30 alle 17.

Le regole in piazza San Graziano

Il Comune ricorda inoltre che piazza San Graziano non è più adibita a parcheggio (divieto di sosta 00/24); nell’orario di libero accesso è consentita la fermata, e non la sosta, dei veicoli esclusivamente per consentire il recupero dei bambini presso la Scuola Nicotera. Al di fuori dell’orario di libero accesso, coloro che hanno necessità di accedere in tale zona devono essere preventivamente autorizzati dal Comando o comunicare e documentare successivamente il transito, entro 7 gg. dall’ingresso, utilizzando la relativa modulistica. In tale zona possono accedere solo coloro che hanno necessità di effettuare consegne presso i pubblici esercizi presenti in loco. La richiesta di accesso permanente ai soli varchi di Via Garelli, Via Pertossi e Via San Carlo ha durata annuale: i residenti devono rinnovare il permesso ogni anno.