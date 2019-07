Aronese ai Mondiali: per lui è la prima convocazione a una competizione iridata di sci nautico.

La Federazione Sci Nautico e Wakeboard per i campionati del mondo che sono iniziati oggi in Norvegia e proseguiranno fino al 28 luglio ha convocato anche un volto noto agli aronesi e non solo: si tratta di Matteo Fanchini, (vision impaired), alla prima convocazione a una competizione iridata di sci nautico, atleta di livello mondiale anche in surf e SUP. Un aronese ai mondiali di Sci nautico è un grande motivo di orgoglio per la città, anche in considerazione del fatto che Fanchini nel 2018 è stato insignito del riconoscimento di Aronese dell’anno. Nella foto della squadra Fanchini è il primo da sinistra.

La squadra

Fanchini è in squadra con Daniele Cassioli , 32 anni, di Gallarate, campione del mondo uscente (cat. vision impaired) in slalom, figure salto e combinata (22 titoli mondiali nelle diverse specialità dall’inizio della carriera agonistica). Con loro Christian Lanthaler, bolzanino (categoria standing) con 2 medaglie d’argento conquistate (slalom e salto) nell’ultima edizione dei Mondiali disputati in Australia nell’aprile 2017 e atleta olimpico di sci alpino. Infine Pietro De Maria, comasco, che nel 2017 ha conquistato la medaglia d’argento in slalom seated, la categoria più numerosa.

Una competizione agguerrita

La competizione, fa sapere la Federazione Sci Nautico , si annuncia estremamente agguerrita: statunitensi e australiani parteciperanno con “squadroni” numerosi e ben preparati. Gli azzurri si batteranno per confermare per la quinta volta il podio di squadra: nel 2017 e nel 2015 la squadra ha conquistato la medaglia di bronzo, mentre nel 2013 a Milano, nel 2011 a West Chester (USA) e nel 2009 a Vichy (F) è stata medaglia d’argento.

Una nuova sfida per Fanchini

L’aronese Fanchini non è nuovo a imprese sportive importanti e di respiro internazionale. Recente ad esempio il suo brillante risultato agli Europei di Adapting Surf disputati in Portogallo, ma si tratta solo dell’ultimo in ordine di tempo. Sportivo poliedrico e tenace, Fanchini da anni si impegna in prima linea per la diffusione di una cultura sportiva inclusiva in cui le persone disabili abbiano le stesse opportunità delle normodotate.