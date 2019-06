Arona via Martiri della Libertà a senso unico e le altre novità

Lavori in corso in città per la nuova viabilità che porterà a diversi cambiamenti. Procede a pieno ritmo il cambio di viabilità ad Arona e tra pochi giorni sarà completato.

“Minor inquinamento”

Il sindaco parla di “minor inquinamento perchè le auto faranno meno chilometri, infatti da quattro vie non sarà più necessario fare “Il giro dell’oca” della città, esattamente:

1) da via Roma per andare in via Piave, via Vittorio veneto, Mercurago si andrà direttamente via Roma-via Piave.

2) da via XXIV maggio per andare a Stresa, San Carlo o via Piave si potrà girare a sinistra non andando più in via Mazzini.

3) da via Gian Giacomo Ponti si potrà andare a destra per andare a Stresa e anche in centro ad Arona non più obbligatoriamente in via Mazzini

4) scendendo da via Partigiani/San Carlo e Rocca si potrà girare a sinistra per entrare in città senza passare da via Mazzini/via Torino

5) da Via Vittorio Veneto per andare in via Mazzini, via Piave, Via XXIV maggio, Via Partigiani, Via Martiri della libertà non si farà più il “giro dell’oca” passando per il centro ma si andrà direttamente passando in via Mazzini – via Cantoni.

Più sicurezza

“Con le rotonde le auto dovranno andare più lentamente rispetto ai due rettilinei a doppia corsia attuale di via Cantoni e via Mazzini dove le auto raggiungono i 70 chilometri all’ora”.

Più parcheggi

“Tolti venti parcheggi tra via Cantoni e fine via Roma, alle due rotonde di via Roma ne recuperiamo 6 più disabili e carico e scarico.

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ DIVENTA A SENSO UNICO DA VIA ROMA A VIALE BERRINI con il RECUPERO DI BEN 32 NUOVI PARCHEGGI GRATUITI.

La nuova viabilità ricordo è stata illustrata in campagna elettorale nel 2015, in incontri nei quartieri appena dopo le elezioni, in almeno quattro Consigli Comunali, approvata all’unanimità in consiglio comunale e sono stati distribuiti seicento volantini illustrativi in tutte le vie oggetto dell’intervento”.