Arona pioggia di parcheggi in arrivo: un centinaio gratis più un multipiano

Arona pioggia di parcheggi

Una valanga di parcheggi sono in arrivo in città. E’ quanto ha annunciato il sindaco Alberto Gusmeroli nei giorni scorsi. La novità forse più grossa e inaspettata riguarda un nuovo ed ampio parcheggio proprio davanti alla cagiò: questo, verrà realizzato demolendo l’edificio che per anni ha ospitato un supermercato e da altrettanti anni risulta in stato di abbandono.

Così Gusmeroli

“Sono in partenza a giorni i lavori per un posteggio ad uso delle scuole medie in via Monte Rosa, da 50 posti, nel terreno comunale. Il secondo progetto, che realizzeremo già nel 2020, è un parcheggio di 41 posti auto davanti all’Oratorio San Carlo/ Cagiò, (via Don Minzoni) abbattendo completamente il vecchio fabbricato abbandonato. Un altro verrà realizzato nell’area di via Monte Cervino, appena acquistata all’asta da privati, con parcheggi pubblici gratuiti al servizio di tutta la zona e delle scuole medie, abbattendo la struttura abbandonata dell’ex itis. Infine è allo studio un parcheggio multipiano per 200 posti ove insiste la vecchia casa di riposo in zona via Roma, parte pubblico e parte privato a servizio della zona centrale della città”.